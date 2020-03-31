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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 78403 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Буковине двое пациентов в тяжелом состоянии: у одного COVID-19, у другого подозрение

На Буковине двое пациентов в тяжелом состоянии: у одного COVID-19, у другого подозрение

Киев  •  УНН

 • 10630 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Буковине в больнице находятся два человека в тяжелом состоянии, у одного из них - COVID-19, у другого - подозрение. Еще семь человек в больницах - на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черновицкой ОГА.

"В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.

Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19.

"Кроме того, в тяжелом состоянии еще 2 пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением). Они на кислородной дотации", - добавили в ОГА.

Сообщается, что подавляющее большинство этих пациентов - старшего возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, имеющих сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.

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