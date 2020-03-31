На Буковине двое пациентов в тяжелом состоянии: у одного COVID-19, у другого подозрение

КИЕВ. 31 марта. УНН. На Буковине в больнице находятся два человека в тяжелом состоянии, у одного из них - COVID-19, у другого - подозрение. Еще семь человек в больницах - на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черновицкой ОГА.