На Буковине двое пациентов в тяжелом состоянии: у одного COVID-19, у другого подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На Буковине в больнице находятся два человека в тяжелом состоянии, у одного из них - COVID-19, у другого - подозрение. Еще семь человек в больницах - на неинвазивной вентиляции легких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черновицкой ОГА.
"В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких", - сообщили в ОГА.
Как отмечается, одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному - в Глибоцкой ЦРБ, трем - в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19.
Также двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого - подозрение на COVID-19.
"Кроме того, в тяжелом состоянии еще 2 пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19), и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением). Они на кислородной дотации", - добавили в ОГА.
Сообщается, что подавляющее большинство этих пациентов - старшего возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, имеющих сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.