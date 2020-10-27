На Буковині черговий антирекорд добового приросту COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували 392 нових випадки інфікування COVID-19 за останню добу, що є антирекордом регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 20 509 випадків хвороби. За останню добу 80 людей одужало, 10 179 — з початку пандемії. За весь час пандемії в регіоні померли 446 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1598 зразків.
Більше подробиць щодо ситуації в області голова Чернівецької ОДА не навів.
Попередній антирекорд області був зафіксований 26 жовтня, тоді було зафіксовано 389 випадків інфікування.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 355 601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 590 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.