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На Буковине очередной антирекорд суточного прироста COVID-19

На Буковине очередной антирекорд суточного прироста COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12671 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Черновицкой области зафиксировали 392 новых случая инфицирования COVID-19 за последние сутки, что является антирекордом региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 20 509 случаев болезни. За последние сутки 80 человек выздоровели, 10 179 — с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерло 446 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1598 образцов.

Больше подробностей о ситуации в области председатель Черновицкой ОГА не привел.

Предыдущий антирекорд области был зафиксирован 26 октября, тогда было зафиксировано 389 случаев инфицирования.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 6590 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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