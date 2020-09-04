На Буковині через COVID-19 зарахували до "червоної" зони ще один район

“Державна комісія ТЕБ та НС зарахувала до „червоної“ зони карантину ще один район області — Сторожинецький... Маємо також неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина — понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні”, — написав Осадчук.

Нагадаємо, станом на 3 вересня в Україні зафіксовано понад 128 тис. випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 2,4 тис.