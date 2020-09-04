На Буковине из-за COVID-19 включили в "красную" зону еще один район
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Черновицкой области причислили к “красной” зоне еще один район из-за показателей на инфицирование COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
“Государственная комиссия ТЭБ и ЧС причислила к ”красной“ зоне карантина еще один район области — Сторожинецкий... Есть также неприятный рекорд. По сообщению Главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, самый высокий показатель инцидентности за последние 14 дней на уровне района показывает Кицманщина — более 538 случаев на 100 000 населения, что в 13,5 раз превышает целевой показатель в Украине”, - написал Осадчук.
Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано более 128 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 2,4 тыс.