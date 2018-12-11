На будівництві чоловіка на смерть засипало ґрунтом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Під час будівельних робіт у Харкові чоловіка засипало ґрунтом. У результаті він отримав травми, несумісні із життям. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, подія сталася вчора близько 11:45 на перехресті вулиць Миру та Північної.
"На місці події працівники поліції встановили, що під час будівельних робіт 46-річного чоловіка засипало ґрунтом. Від отриманих травм потерпілий загинув", – йдеться в повідомленні.
Тіло загиблого направили до моргу. Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Індустріального відділу поліції. Усі обставини трагедії наразі встановлюються.
Нагадаємо, стріла крана-маніпулятора смертельно травмувала робітника під час ремонтних робіт у Дніпрі.