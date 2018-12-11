На стройке мужчину насмерть засыпало грунтом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Во время строительных работ в Харькове мужчину засыпало грунтом. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, произошло вчера около 11:45 на перекрестке улиц Мира и Северной.
"На месте происшествия сотрудники полиции установили, что во время строительных работ 46-летнего мужчину засыпало грунтом. От полученных травм пострадавший погиб", – говорится в сообщении.
Тело погибшего направлено в морг. Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, стрела крана-манипулятора смертельно травмировала рабочего во время ремонтных работ в Днепре.