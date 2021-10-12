На благоустрої Андріївського узвозу виявили розкрадання: чиновникам РДА повідомили підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру керівникам управління Подільської райдержадміністрації Києва та підряднику через розкрадання грошей, які були передбачені на благоустрій Андріївського узвозу та ремонт дитячого садка на Подолі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
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Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва архітектури, землекористування Подільської РДА та приватним товариством було укладено договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера на загальну суму понад 12 млн грн.
Водночас, за даними правоохоронців, вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушенням вимог державних будівельних норм.
5 жовтня 2021 року у приміщенні підрядної організації провели обшук та вилучили фінансові документи, що, як вказано, мають значення для слідства.
За результатами проведених будівельно-технічних експертиз встановлено, що місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 1,4 млн гривень, додали у прокуратурі.
Окрім того, під час слідства, як повідомляється, було встановлено завищення обсягів та вартості робіт з реконструкції дитсадка на столичному Подолі, які були проведені у 2019 році цією ж підрядною організацію.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, загальна вартість невиконаних будівельних робіт, або таких, що не відповідають проектній документації, становить понад 800 тис. грн, чим завдано збитків столичному бюджету на зазначену суму.
“11 жовтня 2021 року за результатами розслідування начальнику Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської РДА повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, заступнику начальника цього ж управління – за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, директору підрядної організації – за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України”, - наголосили у прокуратурі.
Нагадаємо
Раніше прокуратура повідомила про підозру керівництву комунального підприємства “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ще декількох підрядних організацій у справі за фактом розкрадання 150 млн на будівництві Подільського мосту в Києві.