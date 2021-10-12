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На благоустройстве Андреевского спуска обнаружили хищения: чиновникам РГА сообщили подозрения

На благоустройстве Андреевского спуска обнаружили хищения: чиновникам РГА сообщили подозрения

Киев  •  УНН

 • 20892 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении руководителям управления Подольской райгосадминистрации Киева и подрядчику за хищение денег, которые были предусмотрены на благоустройство Андреевского спуска и ремонт детского сада на Подоле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Детали

Следствием установлено, что управлением капитального строительства архитектуры, землепользования Подольской РГА и частным обществом был заключен договор на выполнение работ по благоустройству сквера на Андреевском спуске в направлении фуникулера на общую сумму более 12 млн грн.

В то же время, по данным правоохранителей, указанные работы в полном объеме не выполнены, а часть из них проведена с нарушением требований государственных строительных норм.

5 октября 2021 года в помещении подрядной организации провели обыск и изъяли финансовые документы, имеющие, как указано, значение для следствия.

По результатам проведенных строительно-технических экспертиз установлено, что местному бюджету нанесен материальный ущерб на общую сумму более 1,4 млн гривен, добавили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе следствия, как сообщается, было установлено завышение объемов и стоимости работ по реконструкции детского сада на столичном Подоле, которые были проведены в 2019 году этой же подрядной организацией.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, общая стоимость невыполненных строительных работ, или таких, которые не соответствуют проектной документации, составляет более 800 тыс. грн, чем нанесен ущерб столичному бюджету на указанную сумму.

"11 октября 2021 года по результатам расследования начальнику Управления капитального строительства, архитектуры и землепользования Подольской РГА сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины, заместителю начальника этого же управления - по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 УК Украины, директору подрядной организации - по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. Ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Напомним

Ранее прокуратура сообщила о подозрении руководству коммунального предприятия "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев" и еще нескольких подрядных организаций в деле по факту хищения 150 млн на строительстве Подольского моста в Киеве.

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