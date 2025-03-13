На білоруській території розгорнуто спільне угруповання військ та тактичну ядерну зброю - путін
Київ • УНН
На території білорусі розгорнуто спільне угруповання військ, оборонні комплекси та тактичну ядерну зброю рф. Також путін заявив про договір щодо гарантій безпеки між росією та білоруссю.
російський диктатор володимир путін заявив, що на білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ, російські сучасні оборонні комплекси та тактична ядерна зброя. Про це він заявив під час пресконференції після зустрічі з білоруським диктатором олександром лукашенком, передає УНН.
На білоруській території розгорнуто спільне регіональне угруповання військ, російські сучасні оборонні комплекси і тактична ядерна зброя. Усе це надійно прикриває західні рубежі союзної держави та організації договору про колективну безпеку
Також він зазначив, що вони разом з лукашенком обмінялися грамотами про ратифікацію підписаного 6 грудня 2024 року в мінську двостороннього договору про гарантії безпеки, який набув чинності.
Нагадаю, що цим документом визначаються взаємовизначні союзницькі зобов'язання щодо забезпечення надійної оборони і безпеки росії та білорусі. Причому з використанням усього наявного арсеналу сил і засобів
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Раніше УНН писав, що самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що його країна виготовляє елементи для нового ракетного комплексу "Орєшнік"