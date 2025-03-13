На белорусской территории развернута совместная группировка войск и тактическое ядерное оружие - путин
Киев • УНН
На территории белоруссии развернута совместная группировка войск, оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие рф. Также путин заявил о договоре о гарантиях безопасности между россией и белоруссией.
российский диктатор владимир путин заявил, что на белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с белорусским диктатором александром лукашенко, передает УНН.
На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи союзного государства и организации договора о коллективной безопасности
Также он отметил, что они вместе с лукашенко обменялись грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в минске двустороннего договора о гарантиях безопасности, который вступил в силу.
Напомню, что этим документом определяются взаимообязывающие союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности россии и беларуси. Причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств
Напомним
Ранее УНН писал, что самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что его страна производит элементы для нового ракетного комплекса "Орешник".