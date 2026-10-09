На Берлінській стіні збережуть останній оригінальний розпис
Київ • УНН
Фонд виділить 13 300 євро на консервацію розпису Hands у East Side Gallery. Робота збереглася в первісному вигляді з 1990 року.
У Берліні займуться збереженням "Hands" - єдиного зображення, яке збереглося на Берлінській стіні в оригінальному вигляді з 1990 року. Німецький фонд охорони пам’яток виділить 13 300 євро на консервацію та інші роботи зі збереження Берлінської стіни, повідомила організація 8 жовтня. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Історія створення зображення
Роботу "Hands" створили шотландські художники Маргарет Гантер і Пітер Расселл. Гантер повторила в ній мотив своєї картини "Berlin 09.11.89" — підняті вгору руки, які вона намалювала в ніч падіння Берлінської стіни 9 листопада 1989 року. За словами художниці, цей образ нагадував про мирні протести в НДР, що передували об’єднанню країни.
"Hands" посідає особливе місце серед робіт "Галереї Іст-Сайд". Під час масштабних реставрацій галереї у 2000 та 2009 роках інші зображення повністю або частково перемальовували, а цю роботу лише законсервували. Сьогодні "Hands" дає змогу уявити, який вигляд мали зображення на стіні у 1990 році. Наразі окремі ділянки фарбового шару "Hands" відшаровуються й потребують закріплення.
У берлінській East Side Gallery розпочалися роботи зі збереження останнього оригінального розпису та інших фрагментів Берлінської стіни.
Фахівці дослідять і очистять стіну
Частину виділених коштів спрямують на розробку методів очищення від графіті та захисту збережених елементів Берлінської стіни. Фахівці також дослідять залишки першого варіанта стіни, яку звели як прикордонну споруду в 1961 році.
"Галерея Іст-Сайд" завдовжки близько 1,3 кілометра проходить уздовж вулиці Мюленштрасе у Берліні й є найдовшою збереженою ділянкою Берлінської стіни. Улітку 1990 року її розписали 118 художників із 21 країни. Уже в 1991 році "Галерея Іст-Сайд" отримала статус пам’ятки, що охороняється державою. За даними фонду охорони пам’яток, сьогодні її щороку відвідують близько чотирьох мільйонів людей.
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