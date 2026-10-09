На Берлинской стене сохранят последнюю оригинальную роспись
Киев • УНН
Фонд выделит 13 300 евро на консервацию росписи Hands в East Side Gallery. Работа сохранилась в первоначальном виде с 1990 года.
В Берлине займутся сохранением «Hands» — единственного изображения, сохранившегося на Берлинской стене в оригинальном виде с 1990 года. Немецкий фонд охраны памятников выделит 13 300 евро на консервацию и другие работы по сохранению Берлинской стены, сообщила организация 8 октября. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
История создания изображения
Работу «Hands» создали шотландские художники Маргарет Хантер и Питер Расселл. Хантер повторила в ней мотив своей картины «Berlin 09.11.89» — поднятые вверх руки, которые она нарисовала в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. По словам художницы, этот образ напоминал о мирных протестах в ГДР, предшествовавших объединению страны.
«Hands» занимает особое место среди работ «Галереи Ист-Сайд». Во время масштабных реставраций галереи в 2000 и 2009 годах другие изображения полностью или частично перерисовывали, а эту работу лишь законсервировали. Сегодня «Hands» позволяет представить, как выглядели изображения на стене в 1990 году. В настоящее время отдельные участки красочного слоя «Hands» отслаиваются и нуждаются в закреплении.
В берлинской East Side Gallery начались работы по сохранению последней оригинальной росписи и других фрагментов Берлинской стены.
Специалисты исследуют и очистят стену
Часть выделенных средств направят на разработку методов очистки от граффити и защиты сохранившихся элементов Берлинской стены. Специалисты также исследуют остатки первого варианта стены, которую возвели как пограничное сооружение в 1961 году.
«Галерея Ист-Сайд» длиной около 1,3 километра проходит вдоль улицы Мюленштрассе в Берлине и является самым длинным сохранившимся участком Берлинской стены. Летом 1990 года её расписали 118 художников из 21 страны. Уже в 1991 году «Галерея Ист-Сайд» получила статус памятника, охраняемого государством. По данным фонда охраны памятников, сегодня её ежегодно посещают около четырёх миллионов человек.
В Германии археологи нашли 1800-летний храм бога войны Марса и статую богини победы09.10.26, 06:15 • 4024 просмотра