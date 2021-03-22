На Банковій без змін: розмальовану будівлю ОП охороняє поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Будівля Офісу Президента на вулиці Банковій у Києві майже такою, якою її залишили вандали після акції протесту ввечері 20 березня, однак тепер її охороняють правоохоронці, передає кореспондент УНН.
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Так, станом на 12:00 22 березня на стінах та вікнах будівлі Офісу Президента залишаються написи з образами. Декілька дверей закрито фанерою – там, де вандали розбили скло, а територія під ОП перекрита поліцейською сигнальною стрічкою. Крім того, пошкоджену будівлю охороняло декілька правоохоронців.
Зазначимо, що сьогодні біля Офісу Президента пройшла колона ФОПів, які влаштували акцію протесту проти карантинних обмежень для бізнесу. Однак варто зазначити, що учасники акції поводили себе мирно.
Події раніше
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.
Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.
За даними Офісу Президента, внаслідок масової акції, яка відбулася ввечері 20 березня на вулиці Банковій, 11 у Києві, було завдано пошкоджень адміністративній будівлі Офісу Президента України, які попередньо оцінюють у майже 2 млн грн.