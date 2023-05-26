На «Азовсталі» загинуло двоє з трьох співробітників СБУ - Малюк

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«На «Азовсталі» було троє наших співробітників. Двоє з них загинули. Аналізом ДНК ми підтвердили все-таки рештки нашого загиблого Василя Богуша посмертно», - сказав Малюк.

Малюк зазначив, що вижив один зі співробітників СБУ. Його було повернуто з російського полону в Україну.

«Він пройшов непрості випробування у москві, у застінках ворожих фсб, у відповідних місцях утримування під вартою, але він все це витримав», - розповів Малюк.

Доповнення

У вересні 2022 року повідомлялося, що серед тих, хто повернувся додому в рамках великого обміну полоненими, - співробітник СБУ "Бурий". Як повідомили у Службі безпеки, їх співробітник до останньої хвилини пліч-о-пліч з "Редісом" боронив "Азовсталь", а перед полоном зміг з дотриманням вимог конспірації передати їм свої шеврони.