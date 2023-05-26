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На «Азовсталі» загинуло двоє з трьох співробітників СБУ - Малюк

На «Азовсталі» загинуло двоє з трьох співробітників СБУ - Малюк

Київ • УНН

 • 654807 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. «Азовсталь» обороняли троє співробітників СБУ разом з іншими військовими, загинуло двоє, ще одного повернули з російського полону згодом. Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Спецслужбіст», передає кореспондент УНН.

Цитата

«На «Азовсталі» було троє наших співробітників. Двоє з них загинули. Аналізом ДНК ми підтвердили все-таки рештки нашого загиблого Василя Богуша посмертно», - сказав Малюк.

Малюк зазначив, що вижив один зі співробітників СБУ. Його було повернуто з російського полону в Україну.

«Він пройшов непрості випробування у москві, у застінках ворожих фсб, у відповідних місцях утримування під вартою, але він все це витримав», - розповів Малюк.

Доповнення

У вересні 2022 року повідомлялося, що серед тих, хто повернувся додому в рамках великого обміну полоненими, - співробітник СБУ "Бурий". Як повідомили у Службі безпеки, їх співробітник до останньої хвилини пліч-о-пліч з "Редісом" боронив "Азовсталь", а перед полоном зміг з дотриманням вимог конспірації передати їм свої шеврони.

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