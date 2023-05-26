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На «Азовстали» погибли двое из трех сотрудников СБУ - Малюк

На «Азовстали» погибли двое из трех сотрудников СБУ - Малюк

Киев • УНН

 • 654805 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. «Азовсталь» обороняли трое сотрудников СБУ вместе с другими военными, погибли двое, еще одного вернули из российского плена позже. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова «ГОД. За кадром. Спецслужбист», передает корреспондент УНН.

Цитата

«На «Азовстали» было трое наших сотрудников. Двое из них погибли. Анализом ДНК мы подтвердили все-таки останки нашего погибшего Василия Богуша посмертно», - сказал Малюк.

Малюк отметил, что выжил один из сотрудников СБУ. Он был возвращен из российского плена в Украину.

«Он прошел непростые испытания в москве, в застенках вражеских фсб, в соответствующих местах содержания под стражей, но он все это выдержал», - рассказал Малюк.

Дополнение

В сентябре 2022 года сообщалось, что среди тех, кто вернулся домой в рамках большого обмена пленными, - сотрудник СБУ "Бурый". Как сообщили в Службе безопасности, их сотрудник до последней минуты бок о бок с "Редисом" защищал "Азовсталь", а перед пленением смог с соблюдением требований конспирации передать им свои шевроны.

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