На «Азовстали» погибли двое из трех сотрудников СБУ - Малюк
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. «Азовсталь» обороняли трое сотрудников СБУ вместе с другими военными, погибли двое, еще одного вернули из российского плена позже. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил в интервью спецпроекту Дмитрия Комарова «ГОД. За кадром. Спецслужбист», передает корреспондент УНН.
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«На «Азовстали» было трое наших сотрудников. Двое из них погибли. Анализом ДНК мы подтвердили все-таки останки нашего погибшего Василия Богуша посмертно», - сказал Малюк.
Малюк отметил, что выжил один из сотрудников СБУ. Он был возвращен из российского плена в Украину.
«Он прошел непростые испытания в москве, в застенках вражеских фсб, в соответствующих местах содержания под стражей, но он все это выдержал», - рассказал Малюк.
Дополнение
В сентябре 2022 года сообщалось, что среди тех, кто вернулся домой в рамках большого обмена пленными, - сотрудник СБУ "Бурый". Как сообщили в Службе безопасности, их сотрудник до последней минуты бок о бок с "Редисом" защищал "Азовсталь", а перед пленением смог с соблюдением требований конспирации передать им свои шевроны.