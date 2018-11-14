На аукціоні в Женеві продали рідкісний рожевий діамант за 50 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рідкісний рожевий діамант вагою в 19 карат Pink Legacy проданий у вівторок на аукціоні Christie’s в Женеві за 50 млн доларів. Попередньо його оцінювали в 30-50 млн, інформує УНН з посиланням на прес-службу аукціону.
Згідно з повідомленням аукціонного дому, дорогоцінний камінь знаходився в колекції родини Оппенгеймерів, що заснувала золотодобувну корпорацію Anglo American і управляла алмазодобувною компанією De Beers.
Діамант прямокутної огранки, який фахівці оцінюють по вищій категорії насиченості кольору, є найяскравішим рожевим діамантом, який коли-небудь виставлявся на аукціон Christie’s. За словами глави департаменту коштовностей торгового дому Рахула Кадакіі, “виняткові характеристики і походження дорогоцінного каменю роблять його найбільшим в світі діамантом”.
Раніше на торги Christie’s виставлялися лише чотири яскравих рожевих діаманта вагою понад 10 карат. У листопаді минулого року на аукціоні в Гонконгу за рекордну суму — майже 32,5 млн доларів — пішов з молотка унікальний рожевий діамант Pink Promise. Дорогоцінний камінь овальної форми вагою 14,93 карата був вставлений в платинове кільце з обрамленням з дрібних діамантів. Він був попередньо оцінений в 28 млн — 42 млн.
Напередодні аукціону в Женеві Pink Legacy показали в Гонконзі, Лондоні і Нью-Йорку.
Нагадуємо, на аукціоні Christie’s вперше продали картину, створену штучним інтелектом.