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На аукціоні в Женеві продали рідкісний рожевий діамант за 50 млн доларів

На аукціоні в Женеві продали рідкісний рожевий діамант за 50 млн доларів

Київ • УНН

 • 8605 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рідкісний рожевий діамант вагою в 19 карат Pink Legacy проданий у вівторок на аукціоні Christie’s в Женеві за 50 млн доларів. Попередньо його оцінювали в 30-50 млн, інформує УНН з посиланням на прес-службу аукціону.

Згідно з повідомленням аукціонного дому, дорогоцінний камінь знаходився в колекції родини Оппенгеймерів, що заснувала золотодобувну корпорацію Anglo American і управляла алмазодобувною компанією De Beers.

Діамант прямокутної огранки, який фахівці оцінюють по вищій категорії насиченості кольору, є найяскравішим рожевим діамантом, який коли-небудь виставлявся на аукціон Christie’s. За словами глави департаменту коштовностей торгового дому Рахула Кадакіі, “виняткові характеристики і походження дорогоцінного каменю роблять його найбільшим в світі діамантом”.

Раніше на торги Christie’s виставлялися лише чотири яскравих рожевих діаманта вагою понад 10 карат. У листопаді минулого року на аукціоні в Гонконгу за рекордну суму — майже 32,5 млн доларів — пішов з молотка унікальний рожевий діамант Pink Promise. Дорогоцінний камінь овальної форми вагою 14,93 карата був вставлений в платинове кільце з обрамленням з дрібних діамантів. Він був попередньо оцінений в 28 млн — 42 млн.

Напередодні аукціону в Женеві Pink Legacy показали в Гонконзі, Лондоні і Нью-Йорку.

Нагадуємо, на аукціоні Christie’s вперше продали картину, створену штучним інтелектом.

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