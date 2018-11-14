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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105294 просмотра

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На аукционе в Женеве продали редкий розовый бриллиант за 50 млн долларов

На аукционе в Женеве продали редкий розовый бриллиант за 50 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8605 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Редкий розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy продан во вторник на аукционе Christie’s в Женеве за 50 млн долларов. Предварительно его оценивали в 30-50 млн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аукциона.

Согласно сообщению аукционного дома, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управлявшей алмазодобывающей компанией De Beers.

Бриллиант прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета, является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на аукцион Christie’s. По словам главы департамента драгоценностей торгового дома Рахула Кадакии, “исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом”.

Ранее на торги Christie’s выставлялись лишь четыре ярких розовых бриллианта весом более 10 карат. В ноябре прошлого года на аукционе в Гонконге за рекордную сумму — почти 32,5 млн долларов — ушел с молотка уникальный розовый бриллиант Pink Promise. Драгоценный камень овальной формы весом 14,93 карата был вставлен в платиновое кольцо с обрамлением из мелких бриллиантов. Он был предварительно оценен в 28 млн — 42 млн.

В преддверии аукциона в Женеве Pink Legacy показали в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

Напоминаем, на аукционе Christie’s впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом.

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