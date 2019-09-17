На Алясці втретє за тиждень стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 зафіксовано в понеділок на території штату Аляска. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 75 км на північний захід від Анкоріджа - найбільшого міста штату з населенням приблизно 290 тисяч осіб. Осередок стихії залягав на глибині близько 53 км.
Даних про потерпілих, руйнування або можливу загрозу цунамі не надходило.
Раніше, у південній частині американського штату Аляска у суботу, 14 вересня, стався землетрус магнітудою 5,4. А до цього, біля берегів штату землетрус магнітудою 5,7 стався у вівторок, 10 вересня.