На Аляске третий раз за неделю произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 75 км к юго-западу от Анкориджа — крупнейшего города штата с населением примерно 290 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине около 53 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или возможной угрозе цунами не поступало.

Ранее, в южной части американского штата Аляска в субботу, 14 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,4. А до этого, у берегов штата землетрясение магнитудой 5,7 произошло во вторник, 10 сентября.