На 6-7 день вода повинна спасти - мер Нової Каховки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, більша частина міста Нова Каховка – затоплена. Вода, за словами мера міста Володимира Коваленка, може триматися близько тижня, передає УНН.
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«10-та година – це пік підтоплення, а 6-7 день – це піде на спад вода. Ви ж розумієте, всі приміщення, це ж вони затоплені, це сирість, їх доведеться відбудовувати. Швидше б їх (росіян – ред.) вигнати, до біса, і ми б тоді знайшли, що робити з цією територією і як її відбудувати», - розповів в коментарі УНН мер Нової Каховки.
Додамо
Щодо можливості відновлення ГЕС та скільки часу, після перемоги України, це може зайняти – міський голова Нової Каховки коментувати не береться.
«Я не буду брати на себе таку відповідальність, висновок повинні зробити дуже фахові спеціалісти. Завдана шкода страшна. Інколи хочеться сказати «непоправима», але вірю в силу, розум, та бажання наших людей все відновити», - заявив УНН мер Нової Каховки.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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