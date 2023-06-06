На 6-7 день вода должна спасть - мэр Новой Каховки

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«10-й час – это пик подтопления, а 6-7 день – это пойдет на спад вода. Вы же понимаете, все помещения, это же они затоплены, это сырость, их придется отстраивать. Скорее бы их (россиян – ред.) выгнать, к черту, и мы бы тогда нашли, что делать с этой территорией и как ее отстроить», - рассказал в комментарии УНН мэр Новой Каховки.

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О возможности восстановления ГЭС и сколько времени, после победы Украины, это может занять – городской голова Новой Каховки комментировать не берется.

«Я не буду брать на себя такую ответственность, вывод должны сделать очень профессиональные специалисты. Нанесенный ущерб страшный. Иногда хочется сказать «непоправимый», но верю в силу, ум, и желание наших людей все восстановить», - заявил УНН мэр Новой Каховки.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.