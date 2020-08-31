На 22 підземних станціях столичного метро вже запустили 4G

"Київстар, Vodafone Україна та lifecell разом з компанією Huawei наприкінці серпня запустили 4G ще на 7 станціях київського метро та у тунелях між ними. Серед 7 станцій, на яких мобільний інтернет з'явився у кінці серпня: Хрещатик, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац Україна та Палац спорту, Кловська та Печерська. Разом з тими станціями, які були запущені раніше, 4G мережа мобільних операторів вже працює на 22 станціях із 46 підземних", - йдеться у повідомленні.

Для роботи 4G у метро частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету, додали у відомстві.

У міністерстві вказали, що розширення 4G-мережі у метро відбувається поетапно і запустити швидкісний інтернет на решті станцій мобільні оператори планують до кінця 2020 року. "Під час технічних робіт у метро дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться періодичне тестування співробітників, всі працюють у захисних масках та забезпечені антисептиками", - додали у Мінцифри.

Нагадаємо, протягом липня до 4G підключили майже 2 тисячі населених пунктів.