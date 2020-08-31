На 22 подземных станциях столичного метро уже запустили 4G
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В метрополитене Киева 4G уже работает на 22 подземных станциях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
"Киевстар, Vodafone Украины и lifecell совместно с компанией Huawei в конце августа запустили 4G еще на 7 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Среди 7 станций, на которых мобильный интернет появился в конце августа: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец порта, Кловская и Печерская. Вместе с теми станциями, которые были запущены ранее, 4G сеть мобильных операторов уже работает на 22 станциях из 46 подземных", - говорится в сообщении.
Для работы 4G в метро частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета, добавили в ведомстве.
В министерстве отметили, что расширение 4G-сети в метро происходит поэтапно и запустить скоростной интернет на остальных станциях мобильные операторы планируют до конца 2020 года. "Во время технических работ в метро придерживаются все меры безопасности: проводится периодическое тестирование сотрудников, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками", - добавили в Минцифры.
Напомним, в течение июля к 4G подключили почти 2000 населенных пунктов.