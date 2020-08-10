Протягом липня до 4G підключили майже 2 тисячі населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У липні покриття населених пунктів швидкісним мобільним інтернетом 4G прискорилось удвічі, з 982 у червні до 1999 у липні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.
"Протягом липня до 4G підключені 1999 населених пунктів порівняно з 982 у червні. При цьому саме в діапазоні 900 МГц оператори підключили 1641 населених пунктів. У результаті в липні 434 632 українців отримали 4G уперше", - йдеться у повідомленні.
Так, загалом станом на початок серпня до 4G підключено 17585 населених пунктів по всій Україні. У 888 населених пунктах 4G з'явився вперше.
Додамо, що протягом липня оператори розпочали побудову мереж 4G у діапазоні 900 МГц із західних областей. Скористатись послугами можна вже в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській областях.
Найближчим часом оператори підключатимуть ще чотири області — Чернівецьку, Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку.
До кінця року підключення піде таким шляхом: Одеська, Київська, Черкаська, Миколаївська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська області.
Нагадаємо, що ще на восьми станціях київського метро і в тунелях між ними запустили 4G.