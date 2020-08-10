В июле к 4G подключили почти 2 тысячи населенных пунктов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81927 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101681 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126342 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107156 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127117 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102013 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104034 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 101947 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

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В июле к 4G подключили почти 2 тысячи населенных пунктов

В июле к 4G подключили почти 2 тысячи населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 10694 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В июле покрытие населенных пунктов скоростным мобильным интернетом 4G ускорился вдвое, с 982 в июне до 1999 в июле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"В июле к 4G подключены 1999 населенных пунктов по сравнению с 982 в июне. При этом именно в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 населенных пунктов. В результате в июле 434 632 украинцев получили 4G впервые", - говорится в сообщении.

Так, в общем по состоянию на начало августа к 4G подключены 17 585 населенных пунктов по всей Украине. В 888 населенных пунктах 4G появился впервые.

Добавим, что в течение июля операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц из западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.

В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области - Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.

К концу года подключение пойдет таким путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.

Напомним, что еще в восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними запустили 4G.

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