В июле к 4G подключили почти 2 тысячи населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В июле покрытие населенных пунктов скоростным мобильным интернетом 4G ускорился вдвое, с 982 в июне до 1999 в июле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
"В июле к 4G подключены 1999 населенных пунктов по сравнению с 982 в июне. При этом именно в диапазоне 900 МГц операторы подключили 1641 населенных пунктов. В результате в июле 434 632 украинцев получили 4G впервые", - говорится в сообщении.
Так, в общем по состоянию на начало августа к 4G подключены 17 585 населенных пунктов по всей Украине. В 888 населенных пунктах 4G появился впервые.
Добавим, что в течение июля операторы начали построение сетей 4G в диапазоне 900 МГц из западных областей. Воспользоваться услугами можно уже в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской областях.
В ближайшее время операторы будут подключать еще четыре области - Черновицкую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую.
К концу года подключение пойдет таким путем: Одесская, Киевская, Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области.
Напомним, что еще в восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними запустили 4G.