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На 17 вулицях Києва дозволили швидкість руху до 80 км/год

На 17 вулицях Києва дозволили швидкість руху до 80 км/год

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили перелік ділянок доріг столиці, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. Про це повідомила прес-служба Київської міської ради, передає УНН.

“Для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год. Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні”, - зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Як зазначили в прес-службі органу, відповідне рішення підтримали 74 депутати. Ділянки автошляхів, де можливе пересування зі швидкістю до 80 км/год., визначили за результатами проведеного аналізу в Київраді.

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Зокрема збільшено швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада на наступних ділянках:

  •  просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
  •  Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
  • проспекту);
  •  вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
  •  Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
  •  Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
  •  просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
  •  просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
  •  вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  •  Наддніпрянське шосе;
  •  Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  •  Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
  •  вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  •  просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
  •  просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);
  •  бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  •  вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
  •  просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Нагадаємо, починаючи з 1 січня 2018 року введено в дію оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год. Вже у березні в Національній поліції зафіксували зменшення кількості ДТП на дорогах України. Так, за два місяці поточного року зафіксовано спад дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серед найголовніших чинників, які вплинули на таку статистку правоохоронці назвали запуск дорожньої патрульної поліції, обмеження руху до 50 км/год та превентивні заходи.

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