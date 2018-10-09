На 17 улицах Киева разрешили скорость движения до 80 км/ч
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень участков дорог столицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета, передает УНН.
"Для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/ч. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/ч. Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков на одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.
Как отметили в пресс-службе органа, соответствующее решение поддержали 74 депутата. Участки дорог, где возможно передвижение со скоростью до 80 км/ч., определили по результатам проведенного анализа в Киевсовете.
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В частности увеличена скорость движения с 1 апреля по 1 ноября на следующих участках:
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- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
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- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной в Минский
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- проспекта)
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- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
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- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)
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- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г.. Киев)
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- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)
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- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
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- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)
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- Надднепрянское шоссе;
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- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
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- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)
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- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
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- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади)
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- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии проведения капитального ремонт проезжей части);
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- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)
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- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)
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- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).
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Напомним, начиная с 1 января 2018 года введен в действие обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч. Уже в марте в Национальной полиции зафиксировали уменьшение количества ДТП на дорогах Украины. Так, за два месяца текущего года зафиксирован спад ДТП и смертности на дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди главных факторов, которые повлияли на такую статистку правоохранители назвали запуск дорожной патрульной полиции, ограничение движения до 50 км/ч и превентивные меры.