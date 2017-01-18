Н.Савченко: закон я не порушувала і не визнаю звинувачень про держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що не порушувала законодавство України. Про це вона сказала, виступаючи на засіданні Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНН.
"Закон я не порушувала, державну таємницю я зберігати вмію. Я не визнаю жодних звинувачень, які були висунуті проти мене, в тому числі, включаючи державну зраду",- заявила Н.Савченко.
Нагадаємо, 18 січня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони розгляне питання виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу.
Як повідомляв УНН, Комітет ВР з нацбезпеки отримав від СБУ дані про зустріч Н.Савченко із ватажками ОРДЛО.