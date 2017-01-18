Комітет нацбезпеки та оборони сьогодні розгляне питання виключення Н.Савченко зі свого складу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня УНН. Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони розгляне питання виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу, про це йдеться на офіційному сайті Комітету, передає УНН.
У порядку денному Коміитету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони першим питанням запланований звіт представників СБУ щодо відповідальності народного депутата України Надії Савченко за порушення законодавства у сфері державної таємниці.
Крім того члени Комітету планують розглянути проект постанови № 5543 "Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації".
Документ, зокрема, передбачає виключення народного депутата України Н.Савченко з персонального складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.
Крім того, планується, що Міністр оборони С.Полторак представить ряд законопроектів. В тому числі про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у навчаннях, про соцзахист військовослужбовців, а також щодо забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, які загинули під час виконання обов'язків військової служби.
Під час засідання також планується звіт про планове забезпечення та фактичне використання бюджетних коштів сектором національної безпеки і оборони за жовтень-грудень 2016 року.
Як повідомляв УНН, Комітет ВР з нацбезпеки отримав від СБУ дані про зустріч Н.Савченко із ватажками ОРДЛО.