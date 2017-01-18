Комитет нацбезопасности и обороны сегодня рассмотрит вопрос исключения Н.Савченко из своего состава

В повестке дня Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны первым вопросом запланирован отчет представителей СБУ об ответственности народного депутата Украины Надежды Савченко за нарушение законодательства в сфере государственной тайны.

Кроме того, члены Комитета планируют рассмотреть проект постановления № 5543 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины восьмого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации".

Документ, в частности, предусматривает исключение народного депутата Украины Н.Савченко из персонального состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, планируется, что министр обороны С.Полторак представит ряд законопроектов. В том числе о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в учениях, о соцзащите военнослужащих, а также по обеспечению жильем военнослужащих и членов их семей, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Во время заседания также планируется отчет о плановом обеспечении и фактическои использовании бюджетных средств сектором национальной безопасности и обороны за октябрь-декабрь 2016 года.

Как сообщал УНН, Комитет ВР по нацбезопасности получил от СБУ данные о встрече Н.Савченко с главарями ОРДЛО.