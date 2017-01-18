Н.Савченко: закон я не нарушала и не признаю обвинений в госизмене

"Закон я не нарушала, государственную тайну я хранить умею. Я не признаю никаких обвинений, которые были выдвинуты против меня, в том числе, включая государственную измену", - заявила Н.Савченко.

Напомним, 18 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос исключения народного депутата Надежды Савченко из своего состава.

Как сообщал УНН, Комитет ВР по нацбезопасности получил от СБУ данные о встрече Н.Савченко с главарями ОРДЛО.