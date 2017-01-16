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Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених

Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених

Київ • УНН

 • 9586 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Народний депутат Надія Савченко знову відкоригувала списки українських полонених на окупованих територіях, передає УНН з посиланням на допис у Facebook нардепа.

“Списки Українців, в полоні на окупованих територіях. Відкореговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте”, — написала вона.

У списках блакитним кольором позначені звільнені, червоним — загиблі.

Нагадаємо, 10 січня народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.

11 січня Н.Савченко відкоригувала списки полонених на Донбасі.

Українські Національні Новини

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