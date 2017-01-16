Н.Савченко опублікувала оновлені списки полонених

“Списки Українців, в полоні на окупованих територіях. Відкореговані станом на 16 січня 2017. Перевіряйте”, — написала вона.

У списках блакитним кольором позначені звільнені, червоним — загиблі.

Нагадаємо, 10 січня народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.

11 січня Н.Савченко відкоригувала списки полонених на Донбасі.