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Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных

Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко снова откорректировала списки украинских пленных на оккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook нардепа.

"Списки украинцев, в плену на оккупированных территориях. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 года. Проверяйте", - написала она.

В списках голубым цветом обозначены освобожденные, красным - погибшие.

Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР/ЛНР".

11 января Н.Савченко откорректировала списки пленных на Донбассе.

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