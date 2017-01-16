Н.Савченко опубликовала обновленные списки пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Народный депутат Надежда Савченко снова откорректировала списки украинских пленных на оккупированных территориях, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook нардепа.
"Списки украинцев, в плену на оккупированных территориях. Откорректированы по состоянию на 16 января 2017 года. Проверяйте", - написала она.
В списках голубым цветом обозначены освобожденные, красным - погибшие.
Напомним, 10 января народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР/ЛНР".
11 января Н.Савченко откорректировала списки пленных на Донбассе.