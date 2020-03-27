МЗС зробило заяву щодо річниці схвалення резолюції ГА ООН про територіальну цілісність України

"Шість років минуло відтоді, як Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй схвалила резолюцію "Територіальна цілісність України" (68/262). Підтриманий переважною більшістю держав-членів ООН, цей документ був проголосований у відповідь на початок збройної агресії з боку постійного члена Ради Безпеки ООН проти України – військову окупацію Росією українського Криму і спробу його анексії шляхом проведення незаконного фейкового референдуму. Його схваленням Генеральна Асамблея висловила рішучий протест у зв’язку із зухвалим порушенням Російською Федерацією норм міжнародного права і підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в повідомленні.

У МЗС назвали показовим, що лише 11 країн на чолі з Росією виступили "проти" документа у 2014 році, проти заклику "відмовитися від спроб змінити кордони України через погрозу силою або її застосування, або іншим незаконним шляхом".

"Ігноруючи думку міжнародної спільноти, Москва не лише не припинила незаконної окупації Криму, а й продовжила збройну агресію проти України на Донбасі", - підкреслили дипломати.

На їхню думку, своїми агресивними діями проти територіальної цілісності України російський режим підриває основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються світова безпека і стабільність.

Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи, підкреслюють в міністерстві.

"Зупинивши подальше просування військової машини Росії ціною величезних людських і матеріальних втрат, Україна і сьогодні користується повною підтримкою з боку міжнародного співтовариства. Свідченням тому стала ціла низка схвалених протягом цих років резолюцій Генеральної Асамблеї... Шляхи припинення неправомірних дій Москви в Криму і на Донбасі нині на щорічній основі розглядаються державами-членами ООН на Генасамблеї у рамках пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в заяві.

У міністерстві підкреслили, що Москва намагається використати поширення пандемії COVID-19 для скасування санкцій, що вкотре показує справжню сутність її агресивної політики.

"Саме солідарність і відповідальна поведінка держав мають стати основою для об’єднання наших зусиль у протидії вірусу. Лише виконання вимог міжнародного права є запорукою недопущення поширення вірусу агресії і реваншизму, а відтак може бути підставою для скасування санкцій", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Україна закликала посилити санкції проти РФ після указу Путіна про землю в окупованому Криму.