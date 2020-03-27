МИД сделал заявление относительно годовщины принятия резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины

"Шесть лет прошло с тех пор, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины" (68/262). Поддержанный подавляющим большинством государств-членов ООН, этот документ был проголосован в ответ на начало вооруженной агрессии со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН против Украины - военную оккупацию Россией украинского Крыма и попытку его аннексии путем проведения незаконного фейкового референдума. Его одобрением Генеральная Ассамблея выразила решительный протест в связи с дерзким нарушением Российской Федерацией норм международного права и подтвердила суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

В МИД назвали показательным, что только 11 стран во главе с Россией выступили "против" документа в 2014 году, против призыва "отказаться от попыток изменить границы Украины из-за угрозы силой или ее применения или иным незаконным путем".

"Игнорируя мнение международного сообщества, Москва не только не прекратила незаконную оккупацию Крыма, но и продолжила вооруженную агрессию против Украины на Донбассе", - подчеркнули дипломаты.

По их мнению, своими агрессивными действиями против территориальной целостности Украины российский режим подрывает основополагающие принципы международного права, на которых базируются мировая безопасность и стабильность.

Стремясь легитимизировать свои международные преступления, Россия превратила украинский Крым и Донбасс на территории гуманитарной катастрофы, подчеркивают в министерстве.

"Остановив дальнейшее продвижение военной машины России ценой огромных человеческих и материальных потерь, Украина и сегодня пользуется полной поддержкой со стороны международного сообщества. Свидетельством тому стал целый ряд одобренных в течение этих лет резолюций Генеральной Ассамблеи... Пути пресечения неправомерных действий Москвы в Крыму и на Донбассе сейчас на ежегодной основе рассматриваются государствами-членами ООН на Генассамблее в рамках пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Москва пытается использовать распространения пандемии COVID-19 для отмены санкций, что еще раз показывает истинную сущность ее агрессивной политики.

"Именно солидарность и ответственное поведение государств должны стать основой для объединения наших усилий в противодействии вирусу. Только требование международного права является залогом недопущения распространения вируса агрессии и реваншизма, а затем может быть основанием для отмены санкций", - добавили в МИД.

Напомним, Украина призвала ужесточить санкции против РФ после указа Путина о земле в оккупированном Крыму.