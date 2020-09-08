МЗС Великої Британії викликало посла Росії через отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Посла РФ в Лондоні викликали до МЗС Великої Британії через отруєння опозиційного російскього політика Олексія Навального. Про це в понеділок, 7 вересня, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб у соцмережі Twitter, передає УНН.
Так, британське зовнішньополітичне відомство офіційно висловило “глибоку стурбованість у зв’язку з отруєнням” Навального.
Рааб назвав “абсолютно неприпустимим” застосування забороненої хімічної зброї. “Росія мусить провести повне і прозоре розслідування”, — написав він.
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В іншому своєму дописі Рааб позитивно оцінив новину про виведення Навального зі штучної коми та висловив сподівання, що стан здоров’я російського опозиціонера покращуватиметься.
Навальний відчув себе погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебував у комі. Омські лікарі провели низку аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. Після його ввели в штучну кому.
Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов’язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи “Новачок”.