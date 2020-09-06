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МЗС Британії про отруєння Навального: це чистої води "гангстеризм"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Росії лежить міжнародне зобов'язання не застосовувати хімічну зброю, а отруєння Навального - це "чистої води гангстеризм". Про це заявив глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб, передає dailymail, інформує УНН.

МЗС Британії про отруєння Навального: це чистої води "гангстеризм"

"Використання хімічної зброї у такому контексті є чистої води гангстеризмом, і Росія несе відповідальність ніколи не використовувати її як держава, і, по-друге, забезпечити, щоб ніхто інший не міг застосовувати її на своїй території", - заявив Рааб.

Він зазначив, що наразі потрібне розслідування за підтримки Організації із заборони хімічної зброї, в якому Росія мусить співпрацювати.

При цьому глава МЗС наголосив, що застосування "Новачка" не може вважатися "внутрішньою справою країни".

"Як я вже говорив, Росія повинна відповідати, і, на мою думку, через ОЗХО слід провести розслідування, і Росія повинна повноцінно співпрацювати", - зазначив Рааб.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС Німеччини не виключають запровадження санкцій проти Росії.

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