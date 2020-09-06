МИД Британии об отравлении Навального: это чистой воды "гангстеризм"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На России лежит международное обязательство не применять химическое оружие, а отравление Навального - это "чистой воды гангстеризм". Об этом заявил глава МИДа Великобритании Доминик Рааб, передает dailymail, информирует УНН.
"Использование химического оружия в таком контексте является чистой воды гангстеризмом, и Россия несет ответственность никогда не использовать его как государство, и, во-вторых, обеспечить, чтобы никто другой не мог применять его на своей территории", - заявил Рааб.
Он отметил, что сейчас нужно расследование при поддержке Организации по запрещению химического оружия, в котором Россия должна сотрудничать.
При этом глава МИДа подчеркнул, что применение "Новичка" не может считаться "внутренним делом страны".
"Как я уже говорил, Россия должна отвечать, и, по моему мнению, через ОЗХО следует провести расследование, и Россия должна полноценно сотрудничать", - отметил Рааб.
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе Германии не исключают введения санкций против России.