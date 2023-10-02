МЗС України засуджує етапування з Криму політв'язнів Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових

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“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує примусове етапування з тимчасово окупованого Криму до росії для відбування покарання незаконно засуджених громадян України Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових”, - йдеться у повідомленні.

Також відомство закликає міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених російською окупаційною адміністрацією в Криму, та запровадити нові санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України.

Деталі

Російська окупаційна адміністрація в українському Криму з моменту тимчасової окупації розгорнула цілеспрямовану репресивну кампанію, метою якої стало викорінення будь-яких форм нелояльності. Однією з головних жертв репресій став корінний народ Криму – кримські татари, сотні з яких зазнали різних форм переслідувань за етнічним, політичним, релігійним підґрунтям.

“російська Федерація має виконати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", ухвалену 15 грудня 2022 року, яка вимагає звільнити незаконно затриманих українців”, - додає МЗС.

Доповнення

МЗС нагадує, що Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, який заборонений у Криму з 2016 року як "екстремістська організація", Азіз та Асан Ахтемови — кримськотатарські активісти. Усі троє були затримані силовими структурами окупаційної адміністрації у вересні 2021 року за сфабрикованими звинуваченнями. Восени того ж року Нарімана Джеляла та братів Ахтемових додатково звинуватили у злочинах, які вони не скоювали.

Після майже року "розслідування" так званих "кримінальних справ", 21 вересня 2022 року російська окупаційна адміністрація засудила Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, штрафу 700 тисяч рублів та 1 рік та 6 місяців обмеження волі пересування. Асана Ахтемова було засуджено до 15 років строку зі штрафом 500 тисяч рублів та терміном обмеження свободи пересування 1 рік. Азіз Ахтемов отримав вирок 13 років позбавлення волі, штраф 500 тисяч рублів та обмеження свободи пересування на 1 рік.

Нагадаємо

Російські окупанти незаконно етапували з Криму першого заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та активістів кримськотатарського національного руху Асана та Азіза Ахтемових.