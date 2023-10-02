МИД Украины осуждает этапирование из Крыма политзаключенных Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. МИД Украины отреагировало на незаконное этапирование из Крыма первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активистов крымскотатарского национального движения Асана и Азиза Ахтемовых, отметив, что осуждает такие действия рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.
Цитата
“Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает принудительное этапирование из временно оккупированного Крыма в россию для отбывания наказания незаконно осужденных граждан Украины Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых”, - говорится в сообщении.
Также ведомство призывает международное сообщество и партнеров Украины, в том числе в рамках Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных российской оккупационной администрацией в Крыму, и ввести новые санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины.
Детали
Российская оккупационная администрация в украинском Крыму с момента временной оккупации развернула целенаправленную репрессивную кампанию, целью которой стало искоренение любых форм нелояльности. Одной из главных жертв репрессий стал коренной народ Крыма – крымские татары, сотни из которых подверглись различным формам преследований по этнической, политической, религиозной почве.
“российская Федерация должна выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", принятую 15 декабря 2022 года, которая требует освободить незаконно задержанных украинцев”, - добавляет МИД.
Дополнение
МИД напоминает, что Нариман Джелял является первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который запрещен в Крыму с 2016 года как "экстремистская организация", Азиз и Асан Ахтемовы — крымскотатарские активисты. Все трое были задержаны силовыми структурами оккупационной администрации в сентябре 2021 года по сфабрикованным обвинениям. Осенью того же года Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых дополнительно обвинили в преступлениях, которые они не совершали.
После почти года "расследования" так называемых "уголовных дел", 21 сентября 2022 года российская оккупационная администрация приговорила Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу 700 тысяч рублей и 1 году и 6 месяцам ограничения свободы передвижения. Асан Ахтемов был приговорен к 15 годам срока со штрафом 500 тысяч рублей и сроком ограничения свободы передвижения 1 год. Азиз Ахтемов получил приговор 13 лет лишения свободы, штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы передвижения на 1 год.
Напомним
Российские оккупанты незаконно этапировали из Крыма первого заместителя Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и активистов крымскотатарского национального движения Асана и Азиза Ахтемовых.