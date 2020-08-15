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МЗС України: вибори президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві

МЗС України: вибори президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві

Київ • УНН

 • 21491 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ України.

“Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців. Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів”, — вказано у повідомленні.

У МЗС додали: “Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників. Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян”.

Зазначимо також, що вчора Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенко щодо “організації протестів” у сусідній країні українцями.

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