МЗС України та Польщі обговорили підготовку візиту Анджея Дуди в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Республіки Польща Збігнєвом Рау. Співрозмовники, поміж іншого, обговорили підготовку візиту польського президента в Україну, передає УНН з посиланням на пресслужбу українського дипвідомства.
“Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорили підготовку візиту Президента Польщі Анджея Дуди в Україну на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Візит польського президента сприятиме розвитку політичного співробітництва та надасть можливість досягти нових домовленостей з широкого кола питань порядку денного стратегічного партнерства між Україною та Польщею”, — повідомили в МЗС.
Крім того, в розмові Кулеба відзначив важливість використання всіх можливостей та майданчиків для просування економічного та торговельного співробітництва між Україною та Польщею в умовах продовження негативного впливу на економіки обох країн пандемії коронавірусної хвороби.
Міністри домовилися вже найближчими тижнями погодити дату проведення засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.
Міністри також висловили спільну налаштованість на позитивне вирішення культурних та історичних питань.
“Дмитро Кулеба відзначив важливість досягнення прогресу у виконанні домовленостей про відновлення поховання бійців УПА на горі Монастир неподалік Перемишля, які загинули в 1945 році в бою з підрозділами НКВС”, — зазначають у міністерстві.
В свою чергу Рау запевнив у незмінній підтримці Польщею територіальної цілісності України в умовах агресії РФ та наголосив, що ця тема стане наріжною в ході головування Польщі у ОБСЄ в 2022 році.
Також очільник польського зовнішньополітичного відомства підтвердив незмінність підтримки Польщею європейських та євроатлантичних прагнень України.
Глави зовнішньополітичних відомств України та Польщі приділили значну увагу питанню наповнення ініціативи “Люблінського трикутника” практичним змістом та домовилися прискорити підготовку до відеоконференції координаторів від МЗС трьох країн.
Сторони також обмінялися думками і відзначили спільність позицій щодо розвитку ситуації в Білорусі, повідомляє пресслужба.
Як повідомляв УНН, зі слів Кулеби, у “Люблінського трикутника” є потенціал стати важливим форматом регіональної співпраці, а також сприяти європейській та євроатлантичній інтеграції України.