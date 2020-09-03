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МИД Украины и Польши обсудили подготовку визита Анджея Дуды в Украину

Киев • УНН

 • 12583 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Польша Збигневом Рау. Собеседники, среди прочего, обсудили подготовку визита польского президента в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу украинского дипведомства.

МИД Украины и Польши обсудили подготовку визита Анджея Дуды в Украину

“Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обсудили подготовку визита Президента Польши Анджея Дуды в Украину по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского. Визит польского президента будет содействовать развитию политического сотрудничества и позволит достичь новых договоренностей по широкому кругу вопросов повестки дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей”, — сообщили в МИД.

Кроме того, в разговоре Кулеба отметил важность использования всех возможностей и площадок для продвижения экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Польшей в условиях продолжения негативного влияния на экономики обеих стран пандемии коронавирусной болезни.

Министры договорились уже в ближайшие недели согласовать дату проведения заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Министры также выразили общий настрой на положительное решение культурных и исторических вопросов.

“Дмитрий Кулеба отметил важность достижения прогресса в выполнении договоренностей о восстановлении захоронения бойцов УПА на горе Монастырь недалеко от Перемышля, погибших в 1945 году в бою с подразделениями НКВД”, — отмечают в министерстве.

В свою очередь Рау заверил в неизменной поддержке Польшей территориальной целостности Украины в условиях агрессии РФ и отметил, что эта тема станет краеугольным в ходе председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году.

Также глава польского внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность поддержки Польшей европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Польши уделили значительное внимание вопросу наполнения инициативы “Люблинского треугольника” практическим содержанием и договорились ускорить подготовку к видеоконференции координаторов от МИД трех стран.

Стороны также обменялись мнениями и отметили общность позиций по развитию ситуации в Беларуси, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНН, по словам Кулебы, у “Люблинского треугольника” есть потенциал стать важным форматом регионального сотрудничества, а также способствовать европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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