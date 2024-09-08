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МЗС України у День пам'яті жертв примусового виселення 1944-1951 років закликає до боротьби з сучасними злочинами кремля

МЗС України у День пам'яті жертв примусового виселення 1944-1951 років закликає до боротьби з сучасними злочинами кремля

Київ • УНН

 • 23723 перегляди

8 вересня Україна вшановує пам'ять 482 тисяч українців, депортованих з етнічних земель у 1944-1951 роках. МЗС закликає засудити злочини комуністичного режиму та підтримати Україну у протидії російській агресії.

"8 вересня вшановуємо памʼять українців – жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках та 80-ті роковини початку депортації українців з цих територій". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

За даними Міністерства закордонних справ України, під час цих депортацій було репресовано щонайменше 482 тисячі українців, які зазнали конфіскації майна та обмеження прав людини. Комуністичний режим, зокрема сталінський, використовував примусове переселення як один з методів терору, намагаючись знищити національну ідентичність українського народу та інших етнічних груп.

МЗС зазначає, що сучасні злочини рф проти українців, включаючи примусову депортацію, особливо українських дітей, є продовженням тієї ж самої репресивної політики.

Непокаране зло повертається

-  Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закликає міжнародну спільноту засудити злочини комуністичного режиму та спільно працювати над відновленням справедливості за минулі та теперішні злочини терористичної країни. Закликано об’єднати зусилля для підтримки України у протистоянні російській агресії та реалізації Формули миру, яка передбачає звільнення незаконно депортованих осіб.

МЗС України закликає світ не визнавати "вибори" рф в окупованому Криму07.09.24, 15:39 • 16721 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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