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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД Украины в День памяти жертв принудительного выселения 1944-1951 годов призывает к борьбе с современными преступлениями кремля

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 19:28  •  5846 просмотра

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8 сентября Украина чтит память 482 тысяч украинцев, депортированных с этнических земель в 1944-1951 годах. МИД призывает осудить преступления коммунистического режима и поддержать Украину в противодействии российской агрессии.

"8 сентября чтим память украинцев - жертв принудительного выселения с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах и 80-ю годовщину начала депортации украинцев с этих территорий". Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

По данным Министерства иностранных дел Украины, во время этих депортаций было репрессировано по меньшей мере 482 тысячи украинцев, которые подверглись конфискации имущества и ограничению прав человека. Коммунистический режим, в частности сталинский, использовал принудительное переселение как один из методов террора, пытаясь уничтожить национальную идентичность украинского народа и других этнических групп.

МИД отмечает, что современные преступления рф против украинцев, включая принудительную депортацию, особенно украинских детей, являются продолжением той же самой репрессивной политики.

Ненаказанное зло возвращается

-  Министерство иностранных дел Украины.

Министерство призывает международное сообщество осудить преступления коммунистического режима и совместно работать над восстановлением справедливости за прошлые и нынешние преступления террористической страны. Призвано объединить усилия для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и реализации Формулы мира, которая предусматривает освобождение незаконно депортированных лиц.

МЗС України закликає світ не визнавати "вибори" рф в окупованому Криму7 сентября 2024, 12:39 • 15995 просмотров

Юлия Котвицкая

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