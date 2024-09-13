МЗС Румунії назвало російську атаку на судно із зерном у Чорному морі "безпрецедентною ескалацією"
Київ • УНН
МЗС Румунії назвало російську атаку на судно із зерном "безпрецедентною ескалацією" війни проти України. Румунія закликала росію припинити атаки на комерційні судна та поважати свободу судноплавства.
Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що російська атака на судно із зерном у водах Чорного моря була "безпрецедентною ескалацією" незаконної війни проти України, пише УНН.
Румунія рішуче засуджує російську атаку на торгове судно в Чорному морі. Ця безпрецедентна ескалація незаконної війни проти України порушує міжнародне право та загрожує глобальній продовольчій безпеці. росія повинна припинити атакувати комерційні судна та поважати свободу судноплавства
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту": Зеленський повідомив про ворожу атаку на цивільне судно в Чорному морі12.09.24, 15:43 • 30698 переглядiв