МИД Румынии назвал российскую атаку на судно с зерном в Черном море "беспрецедентной эскалацией"
Киев • УНН
МИД Румынии назвал российскую атаку на судно с зерном "беспрецедентной эскалацией" войны против Украины. Румыния призвала Россию прекратить атаки на коммерческие суда и уважать свободу судоходства.
Министерство иностранных дел Румынии заявило, что российская атака на судно с зерном в водах Черного моря была "беспрецедентной эскалацией" незаконной войны против Украины, пишет УНН.
Румыния решительно осуждает российскую атаку на торговое судно в Черном море. Эта беспрецедентная эскалация незаконной войны против Украины нарушает международное право и угрожает глобальной продовольственной безопасности. россия должна прекратить атаковать коммерческие суда и уважать свободу судоходства
"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту": Зеленський повідомив про ворожу атаку на цивільне судно в Чорному морі12 сентября 2024, 12:43 • 29636 просмотров