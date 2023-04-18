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мзс росії викликало послів США, Великої Британії та Канади

мзс росії викликало послів США, Великої Британії та Канади

Київ • УНН

 • 821863 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. мзс росії викликало послів США, Канади та Великої Британії "у зв'язку з грубим втручанням у справи російської федерації та діяльністю, яка не відповідає дипломатичному статусу", йдеться у повідомленні відомства, цитованому росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Посол США в росії Лінн Трейсі прибула до міністерства закордонних справ і поїхала приблизно за годину. Міністерство направило Трейсі "рішучий протест" у зв'язку із заявами на підтримку ув'язненого критика кремля Володимира Кара-Мурзи.

У заяві міністерство також звинуватило посла США у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні зносини та пригрозило достроково припинити її перебування у Москві, якщо вона буде зловживати своїм статусом.

"Особливо було зазначено, що будь-які кроки американської сторони, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ворожнечі в російському суспільстві, а також використання дипломатичної місії для прикриття підривної роботи, жорстко припинятимуться", - йдеться у повідомленні відомства.

Представник Держдепартаменту США підтвердив, що Трейсі зустрічалася із російськими офіційними особами у міністерстві закордонних справ у вівторок, але не повідомив подробиць про те, що обговорювалося. "Як правило, ми не обговорюємо дипломатичні дискусії", - сказав представник.

Посол Великої Британії в Москві Дебора Броннерт була викликана у зв'язку з "провокаційними заявами" з приводу винесення вироку Кара-Мурзі, повідомили в міністерстві.

Велика Британія засудила винесений у понеділок вирок, назвавши його політично мотивованим. Велика Британія також викликала російського посла.

У заяві мзс росії говориться, що воно розцінює "заклики іноземних дипломатів скасувати вирок російського суду як грубе втручання у внутрішні справи".

мзр росії поки не робило заяви про виклик посла Канади.

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