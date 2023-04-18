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мид россии вызвал послов США, Великобритании и Канады

мид россии вызвал послов США, Великобритании и Канады

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. мид россии вызвало послов США, Канады и Великобритании "в связи с грубым вмешательством в дела российской федерации и деятельностью, которая не соответствует дипломатическому статусу", говорится в сообщении ведомства, цитируемом росСМИ, передает УНН.

Детали

Посол США в россии Линн Трейси прибыла в министерство иностранных дел и уехала примерно через час. Министерство направило Трейси "решительный протест" в связи с заявлениями в поддержку заключенного критика кремля Владимира Кара-Мурзы.

В заявлении министерство также обвинило посла США в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и пригрозило досрочно прекратить ее пребывание в Москве, если она будет злоупотреблять своим статусом.

"Особо было отмечено, что любые шаги американской стороны, направленные на разжигание вражды и розни в российском обществе, а также использование дипломатической миссии для прикрытия подрывной работы, будут жестко пресекаться", - говорится в сообщении ведомства.

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Трейси встречалась с российскими официальными лицами в министерстве иностранных дел во вторник, но не сообщил подробностей о том, что обсуждалось. "Как правило, мы не обсуждаем дипломатические дискуссии", - сказал представитель.

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в связи с "провокационными заявлениями" по поводу вынесения приговора Кара-Мурзе, сообщили в министерстве.

Великобритания осудила вынесенный в понедельник приговор, назвав его политически мотивированным. Великобритания также вызвала российского посла.

В заявлении мид россии говорится, что оно расценивает "призывы иностранных дипломатов отменить приговор российского суда как грубое вмешательство во внутренние дела".

мид россии пока не делал заявления о вызове посла Канады.

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